Авторитет минской переговорной площадки в Украине очень велик - посол

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторитет минской площадки для проведения переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины очень велик. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, который принимает участие в ежегодном семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол напомнил о недавнем обращении Президента Владимира Зеленского с предложением провести очередные переговоры по ситуации в Украине в Минске. О готовности предоставить возможность для такого рода встречи неоднократно заявлял Президент Беларуси Александр Лукашенко. "То есть авторитет минской площадки и нашего Президента в данной ситуации очень велики", - сказал Игорь Сокол.

В Украине, по его словам, даже в период проведения избирательной кампании и после выборов "не было и тени сомнения, что Беларусь останется одним из наиважнейших торгово-экономических партнеров". Это подтверждается с течением времени. "Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного Президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш Президент подтвердил свое участие, - проинформировал посол. - Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях". При подготовке к форуму в Украине уже сформирован состав республиканского оргкомитета.

Характеризуя торгово-экономическое взаимодействие двух стран, посол назвал его позитивным. "Думаю, мы двигаемся позитивно. Не с такой скоростью, как хотелось бы. Есть ряд субъективных и объективных факторов, которые влияют на этот процесс. Но в целом в торгово-экономическом плане движение идет позитивно, - отметил он. - Экспорт (Беларуси в Украину. - Прим. БЕЛТА) без учета углеводородов - плюс 21% по итогам 5 месяцев".

Продолжается реализация совместных проектов, в частности, по восстановлению полноценного судоходства по реке Днепр с целью формирования в дальнейшем полноценного транспортного коридора для перевозки грузов из Беларуси водным путем по реке Днепр в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей. "Проект на Днепре движется, но не так быстро, как хотелось бы, - добавил Игорь Сокол. - Думаю, он будет реализован. Может, не в такие сроки, как было намечено".-0-