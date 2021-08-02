Азербайджан для Беларуси - стратегический партнер - Кочанова

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан для Беларуси - стратегический партнер, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рада приветствовать вас в Совете Республики. К сожалению, сегодня встреча проходит по случаю завершения вашей дипломатической миссии в нашей стране. Я хотела бы выразить слова признательности и благодарности за ваше доброе отношение, за то, что вы сделали за время работы в Беларуси для наших стран и народов. Тот уровень отношений, который связывает наши страны, - это во многом большая заслуга наших президентов и, конечно, тех людей, которые занимаются в дальнейшем этой работой. За последние годы мы видим, как активизировались наши двусторонние контакты: и на высшем, и высоком уровнях. Состоялись визиты президентов наших стран. Эти добрые, теплые отношения, которые связывают наши народы, наши страны, должны развиваться и впредь. В этом нет никакого сомнения. Потому что Азербайджан - стратегический партнер для нашей страны. И всегда мы друг другу подставляли плечо, и в непростое время. И за это огромные слова признательности и благодарности", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, обе страны достигли хороших результатов по многим направлениям сотрудничества.

"Многое сделано и в парламентских, межправительственных отношениях, по развитию экономики наших стран. У нас открылся торговый дом Азербайджана, - отметила спикер. - Я хотела бы вам пожелать успехов в дальнейшей работе, чтобы в вашей стране всегда был мир и спокойствие. И я просто уверена, что вы навсегда останетесь добрым другом Беларуси. И я нисколько не сомневаюсь, что вы еще много сделаете для того, чтобы эта динамика двусторонних отношений сохранялась, несмотря на то, что вы будете заниматься какой-то другой деятельностью".

Посол подчеркнул, что признателен за такую высокую оценку двусторонним отношениям и его деятельности. "Это результат тех задач и установок, которые были поставлены президентами во время визита в 2018-м, а также в этом году. Этот визит был очень своевременным и важным. Это сверка часов, чтобы двигаться вперед. В сентябре должна состояться межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству", - рассказал он.

Латиф Гандилов

Латиф Гандилов уверен, у наших отношений - большое будущее. "Потому что реальные дела укрепляют не только экономические отношения, но и политические. Наши мудрые руководители в течение 30 лет за годы независимости создали высокий уровень отношений, в том числе и на уровне народной дипломатии. Идет постоянный диалог. Для развития наших отношений есть все возможности со стороны Беларуси и Азербайджана", - заключил он.-0-

Латиф Гандилов и Наталья Кочанова