Бабурин: к забастовкам в Беларуси призывают только работников госпредприятий, которые давно мешают конкурентам

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. К забастовкам в Беларуси призывают только работников государственных предприятий, которые давно мешают иностранным конкурентам. На этот факт в беседе с корреспондентом БЕЛТА обратил внимание известный российский политический и государственный деятель, бывший вице-спикер Госдумы и экс-кандидат на пост президента России на выборах 2018 года Сергей Бабурин.

"Парадокс белорусской ситуации в том, что теневым манипуляторам удалось посеять забастовочные зерна именно на предприятиях, которые живы благодаря Александру Лукашенко, - констатировал Сергей Бабурин. - А предприятия, которые принадлежат иностранцам или контролируются иностранным капиталом в Беларуси - ни одно не бастовало. Потому что работающие там прекрасно понимают: если они выйдут на забастовку, их немедленно выкинут с предприятия, и трудоустроиться обратно они не смогут. А МАЗ, МТЗ, другие предприятия Запад давно мечтает удушить, потому что белорусское тракторостроение - это почти 30% мирового рынка, и зарубежные конкуренты мечтают остановить производство в Беларуси, чтобы занять этот рынок. Это сюррреализм просто. Не дай бог, Александр Лукашенко махнет на них рукой - от этих предприятий не останется ничего в течение нескольких месяцев".

Политик уверен, что те, кто стоят за нынешними событиями в Беларуси, пока далеко не все свои планы публично обозначают. "Если возобладает линия на выход из всего, что создавал Александр Лукашенко - из Союзного государства, Договора о коллективной безопасности, ЕАЭС - рухнут экономические отношения с Россией и Казахстаном, с другими постсоветскими странами. Это означает остановку белорусской экономики, немедленный экономический крах. Почему сегодня Европа, с одной стороны, ругает Александра Лукашенко, а с другой стороны, ничего не делает против него? Она не хочет получить нахлебника, она не собирается кормить Беларусь, если сменится власть".

Сергей Бабурин предостерег: если белорусские госпредприятия потеряют рынок ЕАЭС, всем их рабочим придется искать работу за пределами Беларуси. "На польских сельских полях, где уже работают бывшие украинские автозаводские рабочие (потому что в Украине все эти заводы кончились), где работают венгерские бывшие заводчане (потому что в Венгрии больше нет автобусного производства) - сказал он. - Да, в Беларуси нужно думать не только над реформой Конституции, о чем уже провозгласил Александр Лукашенко, но думать и над реформой экономики, но не идти по пути России через воровскую приватизацию. Мы в России наоборот приводим Беларусь в пример, что нельзя уничтожать коллективную собственность, нужно ее укреплять. Беларусь может достичь более эффективного уровня, чем сегодняшний Китай, сохраняя свою промышленную, сельскохозяйственную инфраструктуру".

Произошедшее в Беларуси российский политик охарактеризовал как попытку государственного переворота. "Я ни минуты не сомневаюсь, что Президент Александр Лукашенко получил голосов больше, чем все его соперники вместе взятые. То, что он сегодня объективно является национальным лидером - это реальный факт", - заключил Сергей Бабурин.-0-

Эксперт: за призывами к забастовкам кроется желание уничтожить белорусскую промышленность и сельское хозяйство "Белорусские рабочие скоро поймут, что белорусская промышленность европейской экономике не нужна, - убежден эксперт. - Ведь даже небольшие предприятия в странах Балтии были уничтожены, не нужна никому никакая конкуренция".