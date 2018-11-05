Барьеры и ограничения в ЕАЭС появляются из-за отсутствия единой политики в отраслях - Евдоченко

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барьеры и ограничения в ЕАЭС появляются из-за отсутствия единой политики в различных отраслях. Такое мнение высказал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

"Что нас все-таки волнует в ЕАЭС, так это как раз отсутствие внутренней политики. К сожалению, ситуация такова, что спустя 4 года после подписания договора о ЕАЭС и перед 10-летием договора о Таможенном союзе мы не продвинулись по пути формирования реального экономического союза. Те барьеры, ограничения, препятствия, которые существуют, - это не причины, а последствия того, что у нас до сих пор нет единой или общей промышленной, сельскохозяйственной, энергетической политики", - полагает Андрей Евдоченко.

По словам первого замминистра, бреши в законодательстве, которые возникли из-за отсутствия единой политики в различных отраслях, и приводят к барьерам и ограничениям.-0-