27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БДИПЧ ОБСЕ подчеркивает готовность Беларуси обеспечивать принцип верховенства закона и прав человека, заявила журналистам директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень рада видеть готовность к обеспечению принципа верховенства закона и прав человека, которые являются основой всех подлинных демократических государств", - сказала Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

Во время заседания

По ее словам, гражданские и коммерческие споры возникают в повседневной жизни людей, представляют один из наиболее ощутимых для общественности аспектов системы правосудия. Жизненно важно, чтобы система гражданского правосудия была доступной, эффективной, экономически приемлемой. Также крайне важно, чтобы судебные разбирательства проводились своевременно и без необоснованных задержек. Соблюдение таких принципов повышает доверие к правосудию, что в конечном итоге укрепляет верховенство закона.

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Фото Андрея Покумейко