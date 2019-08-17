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"Белая Русь" примет активное участие во всех этапах избирательной кампании - Давыдько

Политика 17.08.2019 | 12:08
Геннадий Давыдько. Фото из архива
Геннадий Давыдько. Фото из архива
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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" примет активное участие во всех этапах избирательной кампании. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель РОО Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Давыдько подчеркнул, что задача "Белой Руси" - быть представленной на всех уровнях в качестве наблюдателей, членов избирательных комиссий. Планируется, что в избирательно гонке примут участие около 80 представителей объединения.

Председатель "Белой Руси" подчеркнул важность того, чтобы в "парламент пришли достойные люди, которые будут не кричать, а работать". Он напомнил, что седьмому созыву, об этом говорил глава государства, предстоит решать серьезные задачи, которые ставят время, белорусский народ. Речь, в частности, идет о возможных изменениях в Конституцию.

Кроме того, "Белая Русь" сформировала предложения, касающиеся возможных изменений избирательного законодательства, и рассчитывает, что эту работу продолжат избранные в парламент представители организации.

Республиканское общественное объединение "Белая Русь" сегодня в Минске проводит форум, посвященный выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. В столице собрались около 300 активистов общественного объединения со всей страны. Во время форума проходит семинар, на котором обсуждается роль общественных объединений в избирательной системе Беларуси. В нем приняла участие Лидия Ермошина. Она рассказала об особенностях нынешней избирательной кампании, ее основных этапах. Пройдет также расширенное заседание Республиканского совета "Белой Руси", где будет обсуждаться участие общественного объединения в выборах.-0-

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Теги
Белая Русь, выборы в Беларуси, парламент
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