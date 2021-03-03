3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" в ближайшее время может превратиться в Партию народного единства. Об этом рассказал заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Шатько, "Белая Русь" создавалась и работала как политическая сила и могла стать партией еще 10 лет назад. Но после мониторинга оказалось, что большинство участников этого общественного объединения не одобряют таких преобразований. Гражданам хватало общественной жизни, они не хотели заниматься политикой.

"Из общественной структуры должна вырасти партия, - отметил зампредседателя "Белой Руси". - Мы говорили еще в 2010 году и продолжаем говорить дальше, что у нас есть рабочее название - Партия народного единства. Год, который стал Годом народного единства, очень логичный для нас. И вся программа, все те функции, к которым мы подходили, на сегодняшний день отражены в обществе".

Александр Шатько добавил, что в ближайшие дни состоится съезд "Белой Руси", и его участники определятся, нужно ли общественному объединению становиться партией.-0-