Беларусь-Австрия: общность подходов и перспективы роста

Беларусь и Австрия заинтересованы в углублении взаимодействия по широкому спектру сотрудничества и намерены определить новые точки роста. В преддверии визита в Вену Президента Беларуси Александра Лукашенко Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина рассказала корреспонденту БЕЛТА о белорусско-австрийских отношениях в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также о таком объединяющем народы двух государств аспекте, как сохранение памяти о жертвах войны.

- Елена Николаевна, в ближайшие дни состоится официальный визит в Австрию Президента Республики Беларусь. Информация о его подготовке вызвала определенный резонанс в белорусской медийной и экспертной среде. Многие задаются вопросом, почему именно Австрия?

- На мой взгляд, для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит проанализировать историю развития отношений Беларуси и Австрии, особенно в последние годы. У стран давние традиции взаимодействия и партнерства. Еще во времена холодной войны нейтральная Австрия была одной из тех западных стран, которые поддерживали наиболее тесные контакты, прежде всего экономические, с государствами, находившимися по другую сторону железного занавеса. В Беларуси, к примеру, австрийские специалисты в 80-е годы участвовали в создании одного из флагманов тяжелой промышленности - Белорусского металлургического завода в Жлобине.

Перемены, наступившие в 90-х годах в странах восточного блока, только усилили интерес австрийских партнеров к контактам со странами региона, включая Беларусь. В свою очередь для нас Австрия с ее высокоразвитой инновационной экономикой, передовым банковским сектором, с богатой и динамично развивающейся культурой была и остается весьма привлекательным партнером.

Таким образом, важнейший ингредиент успеха отношений - взаимная заинтересованность сторон в развитии сотрудничества в различных практических сферах - у нас имеется.

Другим значимым моментом, учет которого необходим для того, чтобы понять и объяснить активизацию политических контактов в последнее время, является схожесть белорусских и австрийских подходов ко многим региональным и глобальным проблемам.

Австрия является последовательным сторонником диалога для поиска разрешения возникающих противоречий и урегулирования конфликтов. Вена - признанная авторитетная площадка для международных встреч и переговоров, в том числе по сложным темам, международным и региональным конфликтам. Такие подходы весьма созвучны позиции, которую на международной арене занимает и наша страна.

На интенсивность политического диалога Беларуси и Австрии в последние годы позитивное влияние оказывает улучшение климата в отношениях Беларуси и Евросоюза. Одновременно позволю себе заметить, что австрийские партнеры, и мы им за это очень признательны, последовательно поддерживали наши усилия по нормализации отношений с ЕС.

Сегодня Беларусь и Австрию связывают прочные связи и эффективное взаимодействие в разных областях. В политической сфере системный и регулярный характер приобрело сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами. Происходит обмен визитами, консультации по актуальным вопросам белорусско-австрийских отношений и международной повестки дня.

- О повышении интенсивности взаимодействия в последние годы свидетельствует и укрепление австрийского дипломатического присутствия в Беларуси...

- Да, посольство Австрии в Минске, открытое в 2016 году, в январе этого года укрепилось кадрово и переехало в отдельный офис. Активное содействие развитию сотрудничества и контактов между странами оказывает и белорусское дипломатическое представительство в Вене, открытое еще в 1993 году.

Контакты поддерживаются не только дипломатическими представительствами и МИД. Происходит активный диалог на уровне отраслевых министерств и ведомств. Мы фиксируем рост числа учебных заведений и научных организаций, участвующих в реализации совместных проектов, устанавливающих долгосрочные отношения. В будущем, кстати, у нас есть все основания ожидать еще более интенсивное сотрудничество между учеными: НАН Беларуси и Австрийская академия наук готовятся подписать соглашение о сотрудничестве.

Отрадно, что все большее число простых белорусов и австрийцев тем или иным образом включаются в наши двусторонние обмены. Мы ощущаем растущий интерес австрийцев к Беларуси, к ее культуре, искусству, спортивным достижениям, туристическим достопримечательностям. Приведу лишь один пример. Ежегодно спектакли белорусского балета в Вене и Зальцбурге собирают полные залы. И это притом, что австрийским зрителям есть с чем сравнивать - венская и зальцбургская театральные афиши полны спектаклей мирового уровня.

- Можно ли сказать, что одним из примеров народной дипломатии является гуманитарное чернобыльское сотрудничество?

- Каждый год около 200 детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов Беларуси посещают Австрию с оздоровительными целями. Происходит это благодаря деятельности австрийских энтузиастов. Таких как руководитель благотворительного проекта "Отдых для детей из Беларуси" Мария Хетцер, которая уже 25 лет организует для наших маленьких граждан австрийские каникулы. Конечно, эти акции были бы невозможны без участия сотен австрийских семей, принимающих у себя белорусских детей, а также поддержки центральных и региональных властей.

За свою деятельность в проекте Мария Хетцер в 2006 году отмечена орденом Франциска Скорины. В 2009 году ей вручен почетный знак "За заслуги перед Австрийской Республикой".

- Важной темой в двусторонних отношениях является сохранение памяти о жертвах войны и нацистского террора...

- Могу с уверенностью сказать, что эта тема имеет мощное объединительное значение. Память о павших для белорусского народа священна. Это находит свое отражение в политике государства.

В свою очередь в Австрии, как на уровне государства, так и многочисленными общественными организациями, ведется работа по сохранению памяти о жертвах холокоста, осмыслению мрачных страниц прошлого, донесению до подрастающего поколения правды о злодеяниях нацистов и страданиях их жертв.

Белорусский Малый Тростенц имеет в этом контексте особое значение. Несмотря на то, что именно лагерь смерти Тростенец стал местом уничтожения более 10 тыс. австрийских евреев, только в последние годы необходимость увековечивания их памяти оказалась в фокусе внимания австрийского общества и государства.

Австрийцы с благодарностью восприняли наши усилия по созданию мемориального комплекса, посвященного памяти всех жертв нацистов без учета их национальной или религиозной принадлежности. Проявленное нами понимание и поддержка в реализации инициативы австрийского правительства под руководством Себастьяна Курца по возведению в Малом Тростенце национального австрийского памятника стали важным элементом укрепления атмосферы доверия между нашими народами. Более того, сотрудничество в этой сфере послужило своего рода катализатором интенсификации и повышения уровня белорусско-австрийского политического диалога. Посещение Малого Тростенца было важным пунктом визитов в Беларусь Федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена в июне 2018 года и Федерального канцлера Себастьяна Курца в марте этого года.

Таким образом, предстоящий официальный визит Президента Республики Беларусь в Австрию и его новая встреча с австрийским коллегой и иными представителями австрийского руководства - это вполне ожидаемый шаг, логичный этап в развитии двусторонних отношений. Нами уже многое достигнуто, но потенциал отношений еще далеко не исчерпан. Одним словом, есть что обсудить на высшем уровне. Визит, безусловно, придаст новый импульс сотрудничеству. Более того, Вена способна стать, как сказал наш Президент, окном в Европу для Беларуси, стать примером преодоления недоверия и предубеждений и выстраивания конструктивного сотрудничества с Беларусью для других стран ЕС и Евросоюза в целом.

- Какие тенденции преобладают в белорусско-австрийских экономических отношениях и что видится наиболее перспективным?

- Последние годы отмечены позитивной динамикой практически по всем направлениям экономического взаимодействия. Несмотря на непростую экономическую конъюнктуру в нашем регионе, мы можем говорить об устойчивом росте деловой активности на белорусско-австрийском треке и наличии у сторон интереса к дальнейшему углублению сотрудничества.

Отражением позитивных тенденций является не только возросшее количество визитов, встреч и профильных двусторонних мероприятий, но и соответствующая экономическая статистика. За последние два года наш товарооборот вырос почти на 20%. Еще на 10% он прирос по итогам 9 месяцев этого года. Серьезная положительная динамика наблюдается в части поступления австрийских инвестиций в экономику Беларуси. В прошлом году их объем составил около $300 млн, а по итогам первого полугодия этого года - почти $200 млн. Особенно порадовала торговля услугами: за два года их оборот почти удвоился и достиг в 2018 году $185,3 млн при значительном положительном для Беларуси сальдо. Продолжается уверенный рост оборота услуг и в нынешнем году.

За долгие годы сотрудничества между госучреждениями и деловыми сообществами Беларуси и Австрии сформировались устойчивые связи. Создан целый ряд институциональных механизмов поддержки экономических отношений, ключевые из которых - белорусско-австрийская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и деловой совет. Эти механизмы слаженно и эффективно работают. Важно, что между сторонами сформировалась особая атмосфера взаимодействия, для которой характерны доверие и нацеленность на результат. Это действительно весомый фактор, и практика подтверждает это. Между странами создана достаточная для успешного развития экономических связей договорно-правовая база. Ведется активная работа по ее расширению и выходу на подписание в обозримой перспективе новых соглашений. Интенсивный политический диалог с Австрией, который мы наблюдаем в последнее время, безусловно, создает дополнительные условия для дальнейшего движения вперед и выхода на новые партнерства и проекты.

Резюмируя, могу сказать, что я смотрю с оптимизмом в будущее экономических отношений Беларуси и Австрии. У нас есть успешный опыт сотрудничества в энергетике, строительстве, в области переработки сельхозпродукции, телекоммуникационной, деревообрабатывающей, банковской, страховой и транспортной сферах.

С учетом имеющегося потенциала и совместных наработок перспективными направлениями являются машиностроение, нефтехимия, логистика, альтернативная энергетика, проекты в природоохранной сфере. Серьезные перспективы просматриваются также по линии информационно-коммуникационных технологий. Мы с удовлетворением отмечаем растущий интерес компаний из Австрии к Парку высоких технологий и рады тому, что австрийское присутствие становится там все более заметным.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-