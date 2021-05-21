Беларусь бережно хранит память о героях Великой Отечественной войны - посол Кыргызстана

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь бережно хранит память о героях Великой Отечественной войны. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибраимов на заседании клуба "Диалог с послом" в Доме дружбы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат считает важным, что в Беларуси не забывают о том, сколько боли и страданий принесла война, сколько судеб разрушила и сколько людей погибло на полях сражений. О том времени напоминают и печальные обелиски, которых немало на белорусской земле, и за ними ухаживают, возле них проводят мероприятия.

Посол считает, что народы Беларуси и Кыргызстана объединяют скорбь о жертвах войны и гордость за исторический подвиг фронтовиков и тружеников тыла, приближавших Победу. Он рассказал о вкладе своего народа в Великую Победу. Так, на фронтах Великой Отечественной войны воевали около 370 тыс. жителей Кыргызстана, или каждый четвертый житель, и около 100 тыс. из них погибли в сражениях, причем примерно треть из них - на земле Беларуси. За героизм и отвагу свыше 70 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 34 являются полными кавалерами орденов Славы, 175 тыс. награждены боевыми орденами и медалями.

Дипломат отметил, что как в Кыргызстане, так и в Беларуси есть памятники героям войны. Так, в одной из братских могил в Витебской области похоронен Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев. Посол подчеркнул, что общая историческая память лежит в том числе в основе дружбы между народами Беларуси и Кыргызстана.

Он также выразил сожаление, что в некоторых европейских странах сносят памятники, в которых увековечена память о погибших в годы Второй мировой войны. Он считает, что память о героях войны должна передаваться из поколения в поколение.

В ходе мероприятия дипломату были заданы вопросы, касающиеся также развития белорусско-кыргызстанских отношений по всем направлениям.-0-