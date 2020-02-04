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14:56
В Праге в школе обнаружили гранату - эвакуированы около 500 человек
В мире
14:50
Белинтурист: большого количества белорусских туристов в Китае нет
Общество
14:46
Белорусские боксеры Михаил и Евгений Долголевцы дебютируют на профессиональном ринге в Минске
Спорт
14:36
Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в индийской Пуне
Спорт
14:33
Новый закон об охране болот поможет Беларуси в реализации Парижского соглашения - Минприроды
Общество
14:33
Уникальные кадры с войны: фотовыставка БЕЛТА открылась в Витебске
Общество
14:30
Единая областная служба 115 заработала в Могилеве
Регионы
14:25
Детский сад в жилом доме в Бресте планируют ввести в строй в этом году
Регионы
14:14
ФОТОФАКТ: Лукашенко в Добруше подарили фарфоровый чайный сервиз
Президент
14:07
Белорус приехал на родину со знакомым из Германии, чтобы украсть его авто
Происшествия
13:51
Социальное жилье, земля для фермеров, качество воды - Евсеев провел прием граждан в Молодечно
Регионы
13:25
Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства - Макей
Политика
13:18
Доллар и евро на торгах 4 февраля подешевели, российский рубль подорожал
Экономика
13:14
В Брестской области финансирование сферы образования в 2020 году вырастет на 15%
Регионы
13:01
Площади заказников "Фаличский мох" и "Выдрица" изменены
Регионы
12:49
До -10°С ожидается в Беларуси 5 февраля
Общество
12:43
Беларусь больше всех заинтересована в безопасности АЭС - Макей
Политика
12:38
Литва предлагает наладить регулярные поставки нефти и газа в Беларусь через свою инфраструктуру
Экономика
12:28
Макей: Беларусь назначит своего посла в США в ближайшее время
Политика
12:14
Продолжается проверка боеготовности: экипажи вертолетов и истребителей заступили на дежурство
Общество
12:05
Визит Линкявичюса станет началом нового периода в двусторонних отношениях - Макей
Политика
12:01
Минздрав России готовится к возможному масштабному распространению коронавируса
В мире
11:56
Макей: в интересах Беларуси и Литвы - поддерживать диалог и развивать сотрудничество
Политика
11:52
Мужчина устроил скандал из-за проверки на границе с Польшей
Происшествия
11:48
Германия заинтересована в белорусском электротранспорте и инвестировании в стартапы ПВТ
Политика
11:46
Литва готова к созданию с Беларусью плана по устранению разногласий - Линкявичюс
Политика
11:39
Лукашенко посетил Добрушский фарфоровый завод
Президент
11:37
Проект в области прорывной терапии против рака будет поддержан бюджетом
Общество
11:35
Беларусь готова обсуждать с Литвой и находить компромиссное решение по проблемным вопросам - Макей
Политика
11:34
Линкявичюс: настало время для более интенсивных контактов Беларуси и Литвы
Политика
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04 февраля 2020, 12:43
Беларусь больше всех заинтересована в безопасности АЭС - Макей
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
С вводом БелАЭС участие в электроэнергетическом рынке ЕАЭС принесет бонусы Беларуси - депутат
БелАЭС поможет сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 35%
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/belarus-bolshe-vsex-zainteresovana-v-bezopasnosti-aes-makej-10513/
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Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства - Макей
Макей: Беларусь назначит своего посла в США в ближайшее время
Визит Линкявичюса станет началом нового периода в двусторонних отношениях - Макей
Макей: в интересах Беларуси и Литвы - поддерживать диалог и развивать сотрудничество
Германия заинтересована в белорусском электротранспорте и инвестировании в стартапы ПВТ
Литва готова к созданию с Беларусью плана по устранению разногласий - Линкявичюс
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"Валюту надо зарабатывать, а не вывозить" - Лукашенко пообещал серьезно взяться за импортозамещение
Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов
Литва предлагает наладить регулярные поставки нефти и газа в Беларусь через свою инфраструктуру
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"Наступил момент истины" - Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Путиным
Лукашенко о ситуации вокруг коронавируса: нам стоит тревожиться, но только в одном - мойте руки
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Общие рынки, борьба с препятствиями, инфраструктурные проекты - Мясникович назвал приоритеты ЕЭК
Макей: Беларусь назначит своего посла в США в ближайшее время
Судьбы, сложенные в треугольник: Василий Воронянский
Новый закон об охране болот поможет Беларуси в реализации Парижского соглашения - Минприроды
Город, уютный для каждого: в Могилеве прошел креатон для старшеклассников "Першыя ідэі: інклюзія"
Караник: в отрасли нет негативных ожиданий от новой формы начисления зарплаты медработникам
Продолжается проверка боеготовности: экипажи вертолетов и истребителей заступили на дежурство
Движение на участке трассы М1 в Смолевичском районе сегодня временно ограничат
Германия заинтересована в белорусском электротранспорте и инвестировании в стартапы ПВТ
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