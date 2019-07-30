Беларусь будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на парламентские выборы - Ермошина

30 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, которые запланированы на ноябрь этого года, сообщила журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства сказал, что к нам будут приглашаться международные наблюдатели без ограничений. Тем не менее никто не будет прилагать каких-то особых усилий, чтобы увеличивать неограниченно их численность", - сказала Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК заверила, что, как обычно, планируется пригласить для наблюдения за выборами "основных наших международных партнеров". Речь идет прежде всего про наблюдателей из стран СНГ, а также таких организаций, как ОБСЕ и БДИПЧ. Традиционно белорусский ЦИК пригласит коллег из центризбиркомов других государств.-0-