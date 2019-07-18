Беларусь будет настойчиво продвигать инициативу "Хельсинки-2" - Дапкюнас

18 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь будет настойчиво продвигать инициативу "Хельсинки-2", так как это будет содействовать обеспечению мира и безопасности в стране и на соседних территориях. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь будет настойчиво эту идею (проведения нового совещания ОБСЕ в формате "Хельсинки-2". - Прим. БЕЛТА) продвигать каждый раз, при каждом удобном случае, при соответствующем поводе. Не для рекламы, а чтобы обеспечить мир и безопасность прежде всего народу нашей страны и нашим соседям", - сказал замминистра.

Он напомнил, что с инициативой возобновить практику проведения совещаний с участием руководителей государств ОБСЕ выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко два года назад. "Процесс требует времени, поиска сторонников. Это не та идея, которая ориентирована на быструю рекламу, восприятие, организацию протокольных мероприятий. Это часть жизни, - подчеркнул замминистра. Надо что-либо делать вне рамок обычного бюрократического процесса, чтобы посмотрели друг другу в глаза те люди, лидеры стран, от взаимопонимания которых зависит судьба мира, вопросы мира и войны, - пока это происходит с переменным успехом, добавил он.

Несмотря на продолжительность процесса и не всегда очевидный успех, нужно продолжать усилия, чтобы возобновить прямой диалог между главами ряда государства и тем самым содействовать стабилизации обстановки в регионе. "Делать вид, что все идет как обычно, безответственно. И мы видим проявления этого: военные конфликты, напряженность, которая может привести к худшему. Беларусь как страна, которая прошла через это наихудшее (в годы Великой Отечественной войны), ощущает свою особую ответственность, чтобы своевременно искать мирного соглашения", - сказал замминистра.

Как сообщалось, дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса в ОБСЕ предложил начать Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске в 2017 году.

К идее "Хельсинки-2" глава государства возвращался и во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ в марте 2019 года. "Настал момент, что надо бы где-то "Хельсинки-2" собрать и поговорить серьезно, хотя бы на уровне глав государств ОБСЕ (последняя встреча глав государств ОБСЕ состоялась в Астане в 2010 году, предыдущая - в Стамбуле в 1999 году. - Прим. БЕЛТА)", - говорил Александр Лукашенко. - Здесь не рванешь. Надо идти пошагово". Он привел в пример переговоры лидеров США и КНДР. Многие рассчитывали, что сложности в отношениях между странами будут сняты после первой же встречи глав государств, однако этого не произошло. "Крупные вопросы сразу не решаются, особенно там, где задействованы немалые игроки, и особенно на уровне государств", - отмечал Президент.

Появились новые инициативы, в том числе возрождение Шелкового пути. "Стал вопрос сопряжения этих инициатив, как их совместить, чтобы не противоречили друг другу. Как воспримут наши китайские друзья эту инициативу, не будет ли она мешать Шелковому пути? Очень много проблем и очень много вопросов", - подытожил тогда глава государства.-0-