Беларусь будет противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь во время своего председательства в СНГ в 2021 году намерена противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны. Это предусмотрено Концепцией председательства нашей страны в Содружестве Независимых Государств в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Приоритетные задачи председательства Республики Беларусь в СНГ во внешнеполитической сфере - углублять взаимодействие министерств иностранных дел на международной арене для координации подходов и механизмов продвижения наиболее важных внешнеполитических вопросов на различных международных площадках, координировать работу по принятию совместных заявлений, отражающих общие взгляды государств - участников Содружества на актуальные региональные и глобальные проблемы", - рассказали в МИД.

Концепция предусматривает: "Беларусь намерена продолжить практику проведения многосторонних консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, продолжить дальнейшие усилия по сохранению правды о Великой Отечественной войне, противодействию попыткам фальсификации ее истории и дезинформационным кампаниям по теме Второй мировой войны".

Беларусь также будет координировать выполнение плана мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств.-0-