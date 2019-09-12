Беларусь будет расширять повестку дня в сотрудничестве с Египтом - Терентьев

12 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь будет расширять повестку дня в сотрудничестве с Египтом. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Сергей Терентьев, который сегодня назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и по совместительству в Республике Судан, Султанате Оман, Постоянным представителем Республики Беларусь при Лиге арабских государств.

"Повестка дня в отношениях Беларуси и Египта в настоящее время является обширной, и мы намерены ее еще больше расширить", - сказал дипломат.

По его словам, сейчас самое главное для двух стран - развитие торговли, промышленной кооперации, научно-технического, образовательного сотрудничества. Отдельно Сергей Терентьев коснулся туризма: "Это исключительно важное направление. Хотелось бы в будущем продвигать его, чтобы египетские туристы также приезжали к нам в Беларусь".-0-