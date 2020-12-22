Беларусь была и остается надежным партнером Армении - Андрейченко

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ Беларусь была и остается надежным партнером Армении, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, который завершает свою дипмиссию в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

​

"Мы искренне сожалеем, что заканчивается ваша дипломатическая миссия в Беларуси. Но вместе с тем за время вашей работы сделано многое.​ Вы во многом познали нашу страну. Думаю, что эти деловые и межпарламентские связи, которые у нас налажены,​ пригодятся в вашей дальнейшей работе и будут использованы на то, чтобы не только укрепить то сотрудничество, которое у​ нас есть на сегодняшний день, но и развивать его дальше. Между нашими странами очень много общего. У нас общая история, в годы Великой Отечественной войны мы вместе боролись с нацизмом и участвовали в послевоенном строительстве. И сейчас в эти непростые времена наши страны работают во имя наших людей", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, что Беларусь была и остается надежным партнером Армении. "И, конечно же, мы рассчитываем на взаимность и со стороны Армении.​ Безусловно, фундамент - это торгово-экономические отношения. И надо сказать, что особенно за последние два года, когда вы работали послом, у нас хороший рост товарооборота.​ Даже в этом году, несмотря на пандемию, у нас на 20% вырос товарооборот за 10 месяцев.​ $67 млн - так дает наша статистика. Это очень хорошо", - подчеркнул он.

Владимир Андрейченко

Владимир Андрейченко напомнил, что работает межправительственная белорусско-армянская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. "Свой вклад вносит и межпарламентская комиссия по сотрудничеству Национального собрания Беларуси и Национального собрания Армении. У нас регулярно проходили заседания, всегда обсуждались конкретные вопросы межпарламентского и экономического взаимодействия. Я хочу сказать, что эта комиссия - одна из наиболее активных в парламенте Беларуси. Поэтому мы рассчитываем, что это​ ​направление нашего сотрудничества будет и дальше активно развиваться при участии нового посла, который будет здесь работать. Думаю, что и вы, работая заместителем министра иностранных дел Армении, тоже уделите внимание работе нашей межпарламентской комиссии. Уверен, через комиссию многие вопросы можно решать​: в экономике, образовании, медицине, потому что у нас еще большой потенциал для сотрудничества", - добавил спикер.

В свою очередь Армен Гевондян поблагодарил за такую высокую оценку его работы. "Спасибо за такую оценку и за то содействие, которое все эти два года работы я получал от вас,​ парламента,​ нашей межпарламентской комиссии. Потому что вся эта работа была построена с учетом тех глубинных отношений, которые связывают наши народы, с учетом тех основополагающих принципов​ межгосударственного взаимодействия, которые были и закреплены​ в нашем Договоре о дружбе между Арменией и Беларусью. И, естественно, уделяя должное внимание межпарламентской составляющей, мы исходили из того, что парламент, народные избранники -​ это те люди, которые получают сигналы с мест. И мы пытались всячески содействовать и продвигать торговлю, экономику и межрегиональное сотрудничество,​ культурно-гуманитарную составляющую. И, самое важное, способствовать тому, чтобы между простыми людьми контакты были как можно шире, интереснее,​ многограннее. По мере своих возможностей я буду оказывать максимальное содействие тем проектам, тем начинаниям и, самое главное, реализации того потенциала, который действительно у нас есть. А потенциал у нас есть и в экономике, и во всех других областях", - заключил он.-0-

Армен Гевондян

Фото Андрея Покумейко