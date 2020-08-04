Беларусь демонстрирует миру взвешенную и эффективную политику - Гандилов

4 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь демонстрирует миру взвешенную и эффективную политику по всем направлениям. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Александр Лукашенко в Послании коснулся широкого спектра вопросов - политики, экономики, гуманитарной сферы, - отметил посол. - Меня впечатлили те цифры, которые привел глава государства в плане результатов борьбы с коронавирусом. Если везде мы видим спад экономики, то Беларусь, проводя взвешенную политику, сумела добиться хороших результатов, которые очевидны".

"Мое внимание привлек тот момент, что на фоне сокращения темпов роста мировой экономики налицо развитие белорусской экономики, - сказал Латиф Гандилов. - По всем направлением есть рост, это тот факт, который никто не сможет отрицать".-0-