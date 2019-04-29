Беларусь демонстрирует заинтересованность в развитии местного самоуправления - Кнапе

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь демонстрирует заинтересованность в развитии местного самоуправления, заявил сегодня журналистам председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе. Он принимает участие в заседании круглого стола Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики с участием представителей конгресса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Находясь в Беларуси, мы видим, насколько здесь заинтересованы развивать местные региональные власти, хотят укреплять эту сферу политики. Мы провели уже много плодотворных обсуждений на уровне Совета Республики, руководства страны. Сегодня мы увидели, насколько Президент Беларуси привержен и стремится развивать и укреплять сферу местных региональных властей. Мы также считаем, что активизация сотрудничества в этом направлении предоставит много новых возможностей как для руководства страны, так и для людей. Потому что благодаря развитию сферы местных региональных властей мы сможем повысить участие населения в принятии решений", - отметил Андерс Кнапе.

Он выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с Беларусью в сфере местного самоуправления. "В первую очередь мы хотим в этой связи упомянуть Европейскую хартию местного самоуправления, которая ратифицирована в 47 странах. Мы надеемся, что некоторые из ее положений будут также реализованы в реалиях белорусской политики. Кроме того, мы обсуждаем создание ассоциаций региональных властей в Беларуси, подготавливаем рабочие документы и надеемся, что этот процесс будет активизирован. Мы видим определенный прогресс в вашей стране в этом направлении, но все равно еще многое нужно сделать. Во время визита в Беларусь мы смогли определить сферы, в которых будем сотрудничать, и все необходимые направления для дальнейшего укрепления наших отношений", - подчеркнул председатель конгресса.-0-