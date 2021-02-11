Макей: Беларусь должна и дальше придерживаться многовекторной внешней политики

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна и дальше придерживаться многовекторной внешней политики. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей обратил внимание на непростые условия, в которых развивается современный мир. Но многие белорусские достижения - это результат проводимой государством многовекторной политики. "Вопрос, какой должна быть внешняя политика современного белорусского государства, волнует многих. Статья 18 Конституции устанавливает, что Республика Беларусь ставит своей целью сделать территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным. Первое Всебелорусское народное собрание приняло решение о проведении многовекторной внешней политики с учетом нашего геополитического положения и иных субъективных факторов", - отметил глава МИД.

Он продолжил: "Сегодня, особенно на фоне обострения отношений с Западом, вновь звучат разные оценки. Наш внешнеполитический курс называют балансированием на канате, конъюнктурщиной, сидением на разных стульях и так далее. Многие предрекают если не конец истории, то уж точно многовекторности или белорусской внешней политики".

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь находится на геополитическом разломе между Востоком и Западом. "И как бы кто ни пытался отрицать, основная причина событий прошлого года, по моему глубокому убеждению, лежит именно в геополитическом столкновении разнонаправленных интересов крупных мировых политических игроков. Будем реалистами: наша географическая уязвимость, или, другими словами, геополитическая дилемма, никуда не исчезла", - заявил министр.

Владимир Макей убежден, что Беларусь, если она хочет оставаться суверенным государством, должна и далее сохранять приверженность многовекторной внешней политике, что абсолютно соответствует национальным интересам.-0-