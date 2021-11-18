18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь донесла до руководства международных организаций свою позицию по миграционному кризису. Об этом рассказал сегодня журналистам постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь, особенно в последние недели и дни эскалации ситуации на границе, находится в регулярном контакте с секретариатами международных организаций, которые расположены в Женеве. Мы на постоянной основе на экспертном уровне работаем с секретариатами, снабжаем их соответствующей информацией. В последние дни расширен и диалог на высокий уровень", - заявил дипломат.

Юрий Амбразевич рассказал, что у него уже состоялся ряд встреч, в ближайшие дни предстоят новые контакты с руководителями международных структур. "Проведены встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев, с верховным комиссаром по правам человека, с руководителем секретариата Международной федерации обществ Красного Креста, руководством регионального отделения ЮНИСЕФ в Женеве. Завтра предстоит встреча с генеральным директором Международной организации по миграции. На ближайший понедельник назначена встреча с президентом Международного комитета Красного Креста", - перечислил постпред Беларуси.

По его словам, подобные встречи позволяют доносить белорусскую позицию до руководства секретариатов международных организаций. "Мы использовали последние мои встречи с руководителями для передачи политического послания от министра иностранных дел Владимира Макея в адрес этих организаций и руководителей, - сообщил Юрий Амбразевич. - Со стороны руководства секретариата международных организаций в адрес Беларуси не имеется никаких претензий и обвинений о том, что наша страна нарушает какие-либо нормы международного права, в том числе и наше национальное законодательство".

Он отметил, что белорусская сторона в последние годы всегда обращает внимание международного сообщества на первопричины огромного числа беженцев, желающих попасть в Европу. По данным на ноябрь, в мире насчитывается 84 млн перемещенных лиц, в том числе 26,5 млн беженцев. Основные регионы, откуда бегут граждане, - Азия и Африка. Наиболее острая фаза миграции началась в 2015 году, когда Сирию вновь всколыхнул вооруженный конфликт, напомнил постпред Беларуси. Это положило начало известному миграционному кризису в Европейском регионе. Только Германия с 2015 года приняла более миллиона беженцев. Эти события внесли раскол в отношения между государствами ЕС: не все согласились принимать мигрантов и предоставлять им статус беженцев.

"На фоне текущего нарушения Польшей, Литвой и Латвией международного права в сфере института беженства и права на убежище другие государства ЕС продолжают на ежедневной основе принимать сотни, а в некоторые дни и тысячи беженцев. Поэтому позицию чиновников Еврокомиссии в Брюсселе, когда они, с одной стороны, призывают соблюдать международные обязательства в сфере работы с беженцами, а с другой стороны, демонстрируют свое единство с очевидными нарушениями в действиях Польши, Литвы, Латвии, как минимум, можно назвать двуличной", - заявил Юрий Амбразевич.-0-