Беларусь готова к более масштабным проектам с Европой в местном самоуправлении - Мясникович

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в более масштабных проектах с Европой в местном самоуправлении. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на открытии семинара по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В сфере местного самоуправления сотрудничество Беларуси с Советом Европы развивается в двух направлениях: с Конгрессом местных и региональных властей (КОРЛИП) и Департаментом по демократическому управлению Генерального директората по демократии. "Однако, полагаю, этого недостаточно для того, чтобы сотрудничество стало системным и действительно высокоэффективным. Хорошо, что Беларусь участвует в реализации региональной программы Совета Европы для стран "Восточного партнерства". Но при всей важности региональных и страновых мероприятий в форматах семинаров, тренингов, круглых столов мы можем работать над более масштабными программами и проектами. В Беларуси к этому готовы", - сказал Михаил Мясникович.

Речь об этом шла в сентябре 2018 года на тематическом круглом столе в Минске и во время встречи Президента Александра Лукашенко с председателем Конгресса Гудрун Мослер-Тернстрем, сказал руководитель Совета Республики.

Во время сегодняшнего семинара необходимо закрепить и детализировать договоренности, поработать над новыми проектами. Беларусь придает большое значение расширению сотрудничества с Советом Европы и Европейским союзом, подчеркнул Михаил Мясникович. Он выразил надежду, что сегодняшний обмен мнениями будет плодотворным и будет содействовать решению названной задачи.

Страна не входит в состав объединенной Европы, но уважительно относится к общеевропейским ценностям. Тема нынешнего семинара свидетельствует о том, что у сторон очень много точек соприкосновения и общих интересов. Беларусь является членом 15 международных договоров Совета Европы. Статус приглашенных наблюдателей в Конгрессе местных и региональных властей имеют Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Фонд имени Льва Сапеги.

"Сильное и самостоятельное самоуправление и полноценное законодательство в этой сфере - база для формирования эффективного гражданского общества и один из основных элементов социально-экономической стабильности в государстве", - уверен Михаил Мясникович.

Директор Департамента по демократическому управлению Совета Европы Дэниэл Попеску в свою очередь заявил журналистам, что СЕ рассчитывает на укрепление сотрудничества с Беларусью в развитии местного самоуправления. Он выразил надежду на то, что страна в будущем сделает очень многое, чтобы полностью задействовать потенциал местного самоуправления. СЕ заинтересован в том, чтобы поддержать разработку дорожной карты по совершенствованию местного самоуправления в Беларуси. Вместе с тем Дэниэл Попеску обратил внимание, что эксперты СЕ приезжают в Минск не для мониторинга и оценки. Их задача в том, чтобы представить передовой опыт и в свою очередь ознакомиться с белорусским наработками.

Совет Республики проводит сегодня семинар по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов. В нем принимают участие члены Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, сенаторы и депутаты, представители органов местного самоуправления.

Верхняя палата белорусского парламента по договоренности с Конгрессом местных и региональных властей СЕ пригласила для участия в семинаре лучших экспертов по вопросам местного самоуправления, в том числе развития ассоциаций местных Советов. Эксперты представят европейский опыт работы местного самоуправления в странах, входящих в СЕ, проинформируют о создании и условиях функционирования ассоциаций органов местного самоуправления на примере Дании, Англии, Болгарии, Сербии и других государств. Будут также представлены рекомендации по созданию и развитию ассоциаций органов местного самоуправления в Беларуси.

По итогам обсуждений будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности таких ассоциаций в Беларуси. В стране их две - в Могилевской и Гродненской областях. Взаимодействие в таком формате направлено на координацию деятельности местных Советов депутатов в развитии территориальной, финансово-экономической, организационной и правовой основ местного самоуправления. Это помогает им эффективнее решать вопросы местного значения с учетом интересов и потребностей населения конкретного региона.

Мероприятие организовано в рамках работы Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.-0-