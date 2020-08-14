Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране - Макей

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе швейцарской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В центре внимания находились прошедшие выборы Президента Республики Беларусь и актуальная ситуация в нашей стране. Владимир Макей выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка в ходе голосования на избирательном участке в посольстве Беларуси в Швейцарии", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Белорусская сторона отметила готовность к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения.

"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении успешного развития белорусско-швейцарских отношений", - добавили в МИД.-0-