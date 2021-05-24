Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов - Макей

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд своих дипломатов. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после того, как в МИД был приглашен посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге, передает корреспондент БЕЛТА.
Послу было предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, а всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства - течение 48 часов. В Минске останется только один сотрудник для ухода за зданием.
"Наверняка латвийская сторона ответит симметрично. Мы готовы к этому. Но на данном этапе, в данной ситуации мы не видим возможности работать с нынешним составом диппредставительства", - сказал Владимир Макей.
В столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран - участниц турнира. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику. "Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", - подчеркнул глава белорусского МИД.-0-
Макей: посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге
Макей: послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток
Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге