Беларусь готова объединять миротворческие усилия со Швейцарией ради мира в регионе - Макей

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова объединять миротворческие усилия со Швейцарией ради мира в регионе. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня обсуждали вопросы, связанные с объединением наших усилий на международной арене, направленных на урегулирование тех конфликтов, которые, к сожалению, присутствуют и в нашем регионе, и в мире в целом, - сказал Владимир Макей. - Мы готовы объединять наши миротворческие усилия вместе со Швейцарией и сделать все, чтобы наша совместная работа, взаимодействие способствовали укреплению мира и безопасности в интересах будущих поколений".

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

По его словам, Швейцария сыграла важную роль на начальной стадии урегулирования кризиса в Украине. "Мы считаем, что во время председательства Швейцарии (в ОБСЕ. - Прим. БЕЛТА) в 2014 году были приняты решающие документы, которые не дали украинскому кризису активно развиваться, - заявил министр. - То, что сегодня существует трехсторонняя контактная группа и представитель Швейцарии является специальным уполномоченным (речь о спецпредставителе действующего председателя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе Хайди Грау. - Прим. БЕЛТА), это заслуга миролюбивой внешнеполитической деятельности Швейцарии".-0-

Беларусь не может выйти из сферы интересов больших соседей - Макей Журналисты поинтересовались у главы белорусского МИД, может ли Беларусь уйти из-под российского влияния, и какую роль в этом может сыграть Швейцария.

Посольство Швейцарии открылось в Минске Посольство располагается по адресу площадь Свободы, 11. До настоящего времени здесь работало отделение посольства Швейцарии, официально открывшееся в феврале 2008 года.