Беларусь готова поддерживать инициативы ЮНЕСКО по предотвращению конфликтов - Макей

23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил о готовности Беларуси поддерживать любые инициативы в ЮНЕСКО, которые содействуют конструктивному диалогу. Об этом он сообщил сегодня на расширенном заседании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию участия Беларуси в этой организации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь будет с готовностью поддерживать любые инициативы в ЮНЕСКО, содействующие конструктивному диалогу, преодолению разделительных линий между странами и народами, инициативы, работающие на объединение и поиск компромисса и предотвращающие перерастание напряженности в отношениях в горячие конфликты", - подчеркнул Владимир Макей.

Он отметил: "Республика Беларусь твердо убеждена в том, что ЮНЕСКО является сегодня актуальной, как никогда, и она продолжит играть важную роль в поощрении международного мира и безопасности. Устав ЮНЕСКО гласит, что войны начинаются в умах людей, именно там мы должны поселить мысли о мире. Острое осознание этой истины в условиях непростой ситуации в мире и регионе подвигло Беларусь к тому, чтобы выдвинуть инициативу об обновлении диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества".

Владимир Макей выразил уверенность, что свою роль в восполнении дефицита взаимопонимания и доверия, который, к сожалению, становится отличительной чертой современной международной политики, может внести и ЮНЕСКО - организация с колоссальным опытом поощрения разнообразия культур и продвижения идеалов гуманизма и просвещения.-0-