Беларусь готова подключаться ко всем серьезным сценариям урегулирования украинского конфликта

6 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Урегулирование украинского конфликта - ключевой вопрос безопасности в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на 25-м заседании Совета министров ОБСЕ в Милане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Некоторые даже говорят, что Донбасс - это вопрос политического порядка в Европе. К сожалению, последние события вызывают серьезную озабоченность, - отметил глава белорусского МИД. - С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной черте - полномасштабному конфликту. Это красная линия. За ней - точка невозврата".

"Знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам", - добавил Владимир Макей.

"Беларусь продолжит прилагать максимум усилий по содействию разрешения этого кризиса, включая обеспечение площадки для работы трехсторонней контактной группы в Минске. Готовы конструктивно подключаться ко всем серьезным сценариям урегулирования этого конфликта", - заявил министр.

В военно-политической сфере Беларусь поддерживает проведение инвентаризации основных межправительственных противоречий, выявления зон и точек напряженности, чреватых перерастанием в открытые военные столкновения, повышение военной транспарентности путем налаживания системы сигнализирования друг другу о потенциальных угрозах возникновения конфликта, восстановление официальных и неофициальных каналов коммуникации между военными, изучения опыта применения региональных и локальных мер доверия и безопасности.

Министр подчеркнул, что Беларусь готова продолжать добросовестно относиться к этому процессу с целью снижения угроз военной конфронтации, создания условий для восстановления доверия на европейском континенте. "На наш взгляд, это лучший ответ на так называемую дилемму безопасности в регионе ОБСЕ, когда действия некоторых государств-участников, направленные на обеспечение их собственной безопасности, на самом деле ведут к ухудшению безопасности для всех", - сказал Владимир Макей.-0-

ОБСЕ остается заложником геополитики - Макей "К сожалению, за прошедший год мы еще больше удалились от соблюдения основных положений Хельсинского заключительного акта и Парижской хартии для новой Европы", - отметил глава МИД.

Макей: переосмысление Хельсинкского процесса может стать главным объединяющим проектом для континента "Критически важными ингредиентами для снятия существующих напряженностей остаются конструктивная политическая воля и соблюдение международного права", - подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.