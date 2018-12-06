Беларусь готова подключаться ко всем серьезным сценариям урегулирования украинского конфликта

6 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Урегулирование украинского конфликта - ключевой вопрос безопасности в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на 25-м заседании Совета министров ОБСЕ в Милане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"Некоторые даже говорят, что Донбасс - это вопрос политического порядка в Европе. К сожалению, последние события вызывают серьезную озабоченность, - отметил глава белорусского МИД. - С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной черте - полномасштабному конфликту. Это красная линия. За ней - точка невозврата".
"Знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам", - добавил Владимир Макей.
"Беларусь продолжит прилагать максимум усилий по содействию разрешения этого кризиса, включая обеспечение площадки для работы трехсторонней контактной группы в Минске. Готовы конструктивно подключаться ко всем серьезным сценариям урегулирования этого конфликта", - заявил министр.
В военно-политической сфере Беларусь поддерживает проведение инвентаризации основных межправительственных противоречий, выявления зон и точек напряженности, чреватых перерастанием в открытые военные столкновения, повышение военной транспарентности путем налаживания системы сигнализирования друг другу о потенциальных угрозах возникновения конфликта, восстановление официальных и неофициальных каналов коммуникации между военными, изучения опыта применения региональных и локальных мер доверия и безопасности.
Министр подчеркнул, что Беларусь готова продолжать добросовестно относиться к этому процессу с целью снижения угроз военной конфронтации, создания условий для восстановления доверия на европейском континенте. "На наш взгляд, это лучший ответ на так называемую дилемму безопасности в регионе ОБСЕ, когда действия некоторых государств-участников, направленные на обеспечение их собственной безопасности, на самом деле ведут к ухудшению безопасности для всех", - сказал Владимир Макей.-0-
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