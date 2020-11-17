Беларусь готова подвергнуть ревизии многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений - МИД

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова подвергнуть ревизии многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел, сообщает БЕЛТА.

"Никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет. Одностороннее агрессивное сужение поля для диалога с соседней Беларусью - историческая ошибка европейской бюрократии", - заявили в МИД.

Там обратили внимание: на каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны. Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодня является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны.

"Призываем Европейский союз настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось "сломать по своим лекалам", а в Беларуси пошло как-то не так", - отметили в министерстве.

Белорусская сторона считает единственным перспективным путем ответственный, взвешенный и не конфронтационный подход со стороны ЕС. "В этом случае Беларусь будет готова продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе", - добавили в МИД.-0-