Беларусь готова поставлять в Никарагуа пассажирскую, грузовую и дорожно-строительную технику

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к организации поставок в Никарагуа производимой пассажирской, грузовой и дорожно-строительной техники. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Роналдо Монкада Колиндресом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей поблагодарил своего коллегу, министра иностранных дел Никарагуа за официальный визит в Республику Беларусь. "Это уже наша вторая встреча за относительно короткий промежуток времени, что подтверждает обоюдную нацеленность на существенную активизацию двусторонних отношений. Беларусь рассматривает Никарагуа в качестве важного политического и экономического партнера в Центральной Америке и надежного союзника на международной арене", - сказал Владимир Макей.

Он рассказал, что в ходе состоявшихся переговоров в открытом и дружественном ключе обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня и намечены конкретные шаги по расширению торгово-экономических связей между двумя странами.

"В данном контексте считаем весьма важным и актуальным состоявшееся сегодня подписание меморандума о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Беларуси и Никарагуа о совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, - продолжил министр. - Мы договорились активизировать работу этого институционального механизма и уже в ближайшей перспективе провести заседание комиссии. Планируем также продолжить, а если будет нужно, и интенсифицировать практику консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Никарагуа на уровне заместителей министров".

Владимир Макей считает, что существующий уровень торгово-экономической кооперации пока не соответствует в полной мере реальным возможностям двух стран, экономики которых взаимодополняемы.

"Мы готовы к организации поставок в Никарагуа производимой в Беларуси пассажирской, грузовой и дорожно-строительной техники, а также к участию белорусских предприятий в реализации инфраструктурных проектов в этой стране. Весьма перспективным видится налаживание сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольствия, в том числе в рамках реализации национальной программы Никарагуа по развитию и восстановлению сельских регионов", - отметил глава белорусского МИД. -0-

Фото Егора Павлющика