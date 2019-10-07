7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова предложить все свои возможности для сохранения мира и стабильности в европейском регионе. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, выступая на презентации доклада молодых политиков до официального открытия форума "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает корреспондент БЕЛТА.

Форум "Минский диалог" открылся в Минске Участниками двухдневного мероприятия станут действующие официальные лица высокого уровня, бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты.

Парламентарий высказал несогласие с заявленной темой форума, отметив, что Европа не может быть на краю пропасти, так как принадлежит к Евразии, являющейся крупным образованием, будущее которого зависит от многих стран. "Это тот крупный лайнер, на котором мы все плывем в океане рисков и угроз и в то же время позитивного развития, - образно пояснил он. - Мы сталкиваемся с ситуацией, когда команда этого лайнера разделилась как минимум на три части, пассажиры тоже. Поэтому важно, чтобы в этой ситуации нашлись умные, спокойные головы, которые бы могли способствовать поиску взаимопонимания, доверия и сотрудничества всех частей команды и пассажиров". В этой связи может оказаться очень важной роль небольших стран, как Беларусь, Азербайджан, Узбекистан.

Пример Беларуси является очень показательным. "Наша внешняя политика, которую Президент сразу обозначил как многовекторную, она оправдана и доказала свою эффективность. Беларусь, находясь на границе геополитического разлома, того напряжения, которое мы долгие годы ощущаем, переживаем, смогла сохранить добрые партнерские отношения со всеми своими соседями. У нас прекрасные отношения с Россией. Набирают динамику отношения с Евросоюзом, хорошие отношения с Украиной, - подчеркнул Валерий Воронецкий. - Нужно понимать, что мы все в одной лодке. Для нас очень важно, чтобы центры геополитической силы понимали, что есть такие страны, как Беларусь, готовые предложить все свои возможности, чтобы сделать мир более безопасным, стабильным".-0-