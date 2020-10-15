Беларусь готова предоставить европейским депутатам объективную информацию о ситуации в стране

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии открыты к взаимодействию с европейскими депутатами и готовы предоставить объективную информацию об общественно-политической ситуации в стране, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

"20 августа в адрес 39 председателей палат парламентов стран Европейского союза было направлено обращение председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко о ситуации в Беларуси по итогам президентских выборов. В обращении предлагалось объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в стране, и провести конструктивный диалог по этой теме с предоставлением конкретных неопровержимых фактов, раскрывающих подоплеку нынешних событий в Беларуси, в том числе о вмешательстве из-за рубежа", - сказал Сергей Рачков.

По истечении полутора месяцев ответ поступил только от председателя Сената Бельгии. "Европейские парламентарии уклонились от диалога с белорусскими коллегами, отдавая предпочтение получению информации о ситуации в Беларуси от лиц, не имеющих права представлять белорусское государство и белорусский народ. Кроме того, 18 сентября Президиум Совета Республики принял заявление в связи с резолюцией Европарламента по ситуации в нашей стране, в котором белорусские сенаторы призвали европейских депутатов отказаться от вмешательства во внутренние дела страны", - отметил сенатор.

"Инициативное обращение спикеров обеих палат Национального собрания к своим коллегам в парламентах стран ЕС свидетельствует о том, что белорусские парламентарии открыты к взаимодействию с европейскими депутатами и готовы предоставить объективную информацию об общественно-политической ситуации в нашей стране", - подчеркнул Сергей Рачков.-0-