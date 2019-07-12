Беларусь готова предоставлять ресурсы для миротворческих операций ООН

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к реализации обязательств по предоставлению ресурсов в миротворческие операции ООН. Об этом на конференции ООН по вопросам миротворчества заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

Начальник белорусского Генштаба выступил на проходящей в Нью-Йорке конференции 11 июля. "Олег Белоконев выразил готовность Беларуси к практической реализации взятых на себя обязательств в части предоставления ресурсов в миротворческие операции ООН. Он также подчеркнул открытость и гибкость белорусской стороны в сотрудничестве с иностранными партнерами по данному вопросу", - проинформировали в Минобороны.

Глава белорусской военной делегации подчеркнул важность объединения усилий всех стран для улучшения результативности операций по поддержанию мира и укреплению потенциала миротворческих миссий. "Олег Белоконев выразил уверенность, что происходящие в секретариате ООН реформы приведут к созданию надежного механизма. И он будет способствовать укреплению безопасности и мира, в том числе через усиление миротворческого потенциала ООН", - рассказали в Минобороны.

В выступлении была отмечена и особая роль женщин в деле поддержания мира и безопасности. По мнению белорусской стороны, их активное участие в урегулировании конфликтов - это не только шаг к гендерному равенству, но и важный инструмент для обеспечения мира и устойчивого развития.-0-