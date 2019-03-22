Беларусь готова провести в Минске мероприятие высокого уровня к 10-летию "Восточного партнерства" - Макей

22 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь в случае принятия окончательного решения о проведении в Минске мероприятия высокого уровня к 10-летию "Восточного партнерства" готова сделать все возможное, чтобы встреча способствовала уменьшению конфронтации и созданию стабильности в регионе. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, который сегодня вместе с зарубежным дипломатическим корпусом посещает мемориальный комплекс "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Беларусь проводит целенаправленную конструктивную линию, направленную на то, чтобы было больше стабильности в регионе. "Мы проводим линию на укреплению стабильности и безопасности в регионе и мы против конфронтационных настроений", - сказал министр.

Наряду с этим Владимир Макей подчеркнул, что обсуждалась возможность проведения мероприятий на высоком уровне в одной из стран "Восточного партнерства", в том числе и Беларуси. "Почему бы и нет? Мы здесь провели встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Ее организаторы сочли Беларусь самым приемлемым государством, где можно собраться представителям различных сторон, где можно обсуждать проблемы и пытаться найти пути их решения, - отметил министр. - И если будет принято решение о проведении встречи высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", то мы также сделаем все возможное, чтобы она способствовала большей стабильности в регионе и на континенте. И способствовала уменьшению той тотальной конфронтации, которая, к сожалению, присутствует".

Отвечая на вопрос, кто от Беларуси поедет на основное мероприятие к юбилею "Восточного партнерства" в мае в Брюссель, глава МИД подчеркнул, что пока не определен формат мероприятия. "То, что будет министерская встреча, - да, речь шла об этом. Говорят, что планируется какая-то встреча в верхах. Если это будет, условно говоря, ужин глав государств, что является общепринятым в рамках Европейского союза, - будем смотреть. Если там можно будет завести свою линию, позицию для участников встречи, будем вносит соответствующее предложение главе государства. Пока в прямой постановке этот вопрос мы не обсуждали", - отметил Владимир Макей. -0-