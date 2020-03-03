Беларусь готова содействовать развитию отношений с Венгрией - Макей

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова всячески содействовать развитию двусторонних отношений с Венгрией. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского МИД отметил позитивную динамику взаимной торговли между странами и выразил надежду, что она продолжится в будущем. Для этого стороны намерены наметить перспективные сферы сотрудничества.

В свою очередь Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в активизации взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. "Тот факт, что Беларусь и Венгрия имеют хорошие политические контакты, создает благоприятные условия для развития экономических связей", - сказал он.-0-

Макей поблагодарил Венгрию за поддержку в развитии диалога Беларуси и ЕС Стороны подписали программу сотрудничества между двумя министерствами на 2020 год. "Это уже стало доброй традицией. Думаю, такая практика продолжится и впредь", - прокомментировал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Глава МИД Венгрии: отношения Беларуси и ЕС не должны отравляться санкциями По словам Петера Сийярто, Венгрия стремится укрепить отношения между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, и здесь Беларусь является своеобразным мостом, особенно в период ее председательства в ЕАЭС.

Беларусь сделает для Венгрии 40 двухэтажных поездов "В марте у нас начнут курсировать первые 11 белорусских двухэтажных поездов. Венгерская железнодорожная компания уже подписала договор на поставку еще 40 таких же", - привел пример министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.