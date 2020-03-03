Беларусь готова содействовать развитию отношений с Венгрией - Макей

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова всячески содействовать развитию двусторонних отношений с Венгрией. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава белорусского МИД отметил позитивную динамику взаимной торговли между странами и выразил надежду, что она продолжится в будущем. Для этого стороны намерены наметить перспективные сферы сотрудничества.
В свою очередь Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в активизации взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. "Тот факт, что Беларусь и Венгрия имеют хорошие политические контакты, создает благоприятные условия для развития экономических связей", - сказал он.-0-