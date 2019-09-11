Беларусь готова участвовать в госпрограммах Ирака по восстановлению экономики

11 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с первым заместителем министра иностранных дел Ирака Низаром аль-Хайраллой, находящимся в Беларуси с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

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Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Макей подчеркнул приверженность белорусской стороны принципам международного права, а также важность продвижения мирных инициатив и политического диалога в целях стабилизации обстановки и установления мира в регионе.

Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-иракских отношений и высказались за расширение взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Особо был отмечен имеющийся потенциал в развитии торгово-экономического сотрудничества. Владимир Макей подчеркнул готовность Беларуси участвовать в государственных программах Ирака по восстановлению экономики и инфраструктуры, поставлять для этих целей технику, оборудование и технологии.

Иракской стороной отмечена заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью в сферах образования, медицины, туризма.

Собеседники выразили общее мнение, что хороший импульс развитию экономических связей могла бы придать активизация взаимодействия между профильными государственными органами и представителями деловых кругов.

Владимир Макей и Низар аль-Хайралла подтвердили намерение укреплять всесторонний диалог между двумя дружественными странами.-0-