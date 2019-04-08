Беларусь готова участвовать в реализации приоритетных проектов развития Хакасии - Семашко

8 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова участвовать в реализации программ и приоритетных проектов развития Хакасии. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Абакане на встрече с главой республики - председателем правительства Хакасии Валентином Коноваловым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Рабочий визит Владимира Семашко в Хакасию проходит 8-10 апреля. На встрече с главой этого российского региона посол предложил подготовить проект плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации межправительственного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве, подписанного в 2017 году. Отметив, в частности, положительный опыт сотрудничества ОАО "БелАЗ" с горнодобывающими компаниями Хакасии, дипломат подчеркнул готовность белорусских предприятий обеспечить потребности республики в современной грузовой, дорожно-строительной и коммунальной, зерно- и кормоуборочной технике, оборудовании для производства и переработки сельскохозяйственной продукции с использованием различных схем финансирования. Он сообщил, что белорусские организации готовы участвовать в качестве подрядчиков в проектировании и строительстве жилья, объектов социально-культурного назначения, используя накопленный опыт работы во многих регионах России.

"Владимир Семашко предложил подготовить и направить белорусской стороне информацию о потребности организаций региона в технике и оборудовании, - проинформировали в дипмиссии. - Пригласил делегации Хакасии принять участие в работе Международной специализированной выставки "Белагро-2019" (4-9 июня) и Белорусского промышленно-инвестиционного форума - 2019 (17-20 сентября). Подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в поставках в регион мясо-молочной продукции, во взаимодействии аграриев в племенном животноводстве, селекции картофеля и зерновых, обмене технологиями переработки сельхозпродукции".

По итогам переговоров с главой региона был подписан протокол рабочей встречи по сотрудничеству Беларуси и Хакасии, ряд договоров и соглашений. В их числе - дилерский договор между ООО "Торговый дом МТЗ-Сибирь" и ООО "Карьерная Техника Комплект" о реализации техники и ее технического сопровождения; дистрибьюторское соглашение между ОАО "Крановый завод" (г.Слуцк) и ООО "Карьерная Техника Комплект" о реализации выпускаемой продукции, организации гарантийного и сервисного обслуживания на территории России; договор между ООО "ТД МТЗ-Сибирь" и ООО "Союз" на поставку 52 тракторов МТЗ.

Посол сегодня посетил также некоторые предприятия региона и провел переговоры с их руководством: ООО "Союз" - по продаже и обслуживанию сельхозтехники; автоцентр "АвтоХакасия", в который в прошлом году начались поставки легковых автомобилей Zotye, произведенных на белорусско-британском СП ОАО "Юнисон"; Центр технической поддержки "БелАЗ", отвечающий всем современным стандартам фирменного сервиса.

Хакасия - один из старейших горнорудных районов на востоке России. На разрезах и рудниках здесь работает около 250 единиц карьерной техники марки БелАЗ. В сентябре 2018 года в Усть-Абаканском районе открылся Центр технической поддержки "БелАЗ" (ООО "Красноярск-БелазСервис"). В 2018 году в регион поставлено 38 легковых автомобилей Zotye. В 2018 году товарооборот Беларуси с Хакасией составил $55,5 млн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 45%. При этом белорусский экспорт достиг $39,9 млн (рост на 68,3%), импорт - $15,6 млн (рост на 7,2%). Основу экспорта составляют поставки автомобилей грузовых, шин, плит, листов, пленки из пластмасс, импорта - поставки необработанного алюминия, каменного угля.-0-

Фото посольства Беларуси в России