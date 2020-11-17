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17 ноября 2020, 13:22

Беларусь готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС

Фото из архива
Фото из архива

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Европейского союза. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совещания у главы государства по вопросам внешней политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул, что белорусская сторона всегда настроена на то, чтобы санкционная риторика уходила из повестки отношений с Европейским союзом. Однако, к сожалению, действия партнеров порой не оставляют ничего иного, как адекватно реагировать на негативные шаги в отношении страны.

"Поверьте, мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь и наш регион были местами мира, спокойствия и доброжелательности. Но если кому-то захочется и дальше нагнетать ситуацию (а вы видите, что со стороны тех, кто уехал из Беларуси в Европу, раздаются призывы к введению экономических санкций), то будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров, - заявил глава внешнеполитического ведомства. - Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь".

Министр подчеркнул, что Беларусь никогда не была заинтересована в санкционной политике: "Мы всегда говорили, что санкции - это не метод реализации межгосударственных отношений. Они никогда ни к чему хорошему не приводили и не приведут. Как показывает даже наш недавний опыт, рано или поздно санкционная политика завершится. Убежден, что так будет и в будущем через некоторое время".

"Но раз те, кто инициирует эти вещи, хотят идти по этому пути, то, конечно же, мы вынуждены будем реагировать. И сегодня на совещании обсуждался (и в целом был поддержан) целый ряд мер, которые могут быть предприняты в Беларуси в случае, если наши партнеры примут решение об ужесточении этих санкций - о переходе от персональных санкций к экономическим, к чему их призывают некоторые белорусские оппоненты власти", - еще раз обратил внимание Владимир Макей.-0-

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"Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного", - сказал министр иностранных дел Владимир Макей.

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