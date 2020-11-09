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09 ноября 2020, 11:17

Беларусь и Афганистан подтвердили готовность к расширению сотрудничества в ключевых сферах

Фото МИД
Фото МИД

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству Олег Иванов 1-6 ноября посетил с рабочим визитом Афганистан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Олег Иванов провел встречи с исполняющим обязанности Министра экономики Афганистана, сопредседателем совместного белорусско-афганского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Каримой Хамид Фарьяби, исполняющим обязанности Министра промышленности и торговли Афганистана Нисаром Ахмадом Горьяни и заместителем Министра иностранных дел Афганистана Мирвайсом Набом.

"В ходе переговоров стороны подтвердили готовность к расширению белорусско-афганского сотрудничества в ключевых сферах взаимодействия, а также согласовали вопрос организации в 2021 году в Минске второго заседания совместного белорусско-афганского комитета", - проинформировали в МИД.

Состоялись встречи Олега Иванова с руководством Афганской палаты по торговле и инвестициям, а также региональных отделений Афганской палаты промышленности и шахт. Подтверждена заинтересованность в организации совместных деловых и выставочных мероприятий в Беларуси в 2021 году.

Посол Беларуси провел презентацию экспортных возможностей нашей страны в контексте расширения торгового партнерства с Афганистаном и принял участие в круглых столах с представителями афганских деловых кругов по вопросам поставок белорусских фармацевтических товаров, машиностроительной и нефтехимической продукции, продуктов питания.-0-

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