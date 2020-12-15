Беларусь и Армения активизируют взаимодействие в ЕАЭС и СНГ

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Армении Аре Айвазяну. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения белорусско-армянских отношений и также активизации взаимодействия между двумя государствами в Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности и Содружестве Независимых Государств", - говорится в сообщении министерства.

Затронуты вопросы интенсификации сотрудничества между Беларусью и Арменией в таких сферах, как экономика, промышленность, культура и инновации.

Александр Конюк был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Армении 19 ноября этого года. В ходе назначения глава государства Александр Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси с Арменией блестящие отношения.

Дипломатические отношения между странами установлены 11 июня 1993 года. В сентябре 2001 года в Ереване было открыто белорусское посольство. Посольство Армении в Минске начало функционировать с 1993 года. С установлением дипотношений сотрудничество Беларуси и Армении вышло на качественно новый уровень, важным фактором которого является активный политический диалог, поддерживаемый руководством стран как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних международных площадок.

В настоящее время договорно-правовая база двусторонних отношений между государствами включает 75 международных договоров (соглашений).-0-