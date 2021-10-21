Беларусь и Армения обсудили сотрудничество в области спорта

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк встретился с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Армении Кареном Гилояном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

На встрече обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в области спорта и организации спортивных мероприятий.

Собеседники отметили высокий потенциал для расширения двусторонних связей и выразили уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между двумя странами.-0-