Беларусь и Армения обсудили сотрудничество в сфере безопасности

13 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сегодня в Минске встретился с министром обороны Армении Давидом Тонояном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

На встрече были рассмотрены вопросы белорусско-армянского взаимодействия и основные результаты развития сотрудничества в области безопасности.

Стороны высоко оценили достигнутый уровень двусторонних отношений в военной сфере, а также взаимодействия Беларуси и Армении в ОДКБ и ЕАЭС.

Во время беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам проводимых реформ в вооруженных силах обоих государств, в том числе направленных на повышение престижа военной службы.-0-

Фото Юрия Орешкина