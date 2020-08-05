Беларусь и АСЕАН подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества

5 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Состоялась встреча в формате видеоконференции Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Республике Индонезия, постоянного представителя Беларуси при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Валерия Колесника с заместителем генерального секретаря АСЕАН по вопросам политики и безопасности Хоангом Ань Туаном", - проинформировали в пресс-службе.

Стороны обсудили актуальные вопросы углубления взаимодействия по линии Беларусь-АСЕАН. Посол Беларуси поздравил заместителя генерального секретаря с приближающимся 53-м Днем АСЕАН.-0-