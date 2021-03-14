Беларусь и Австрия обсудили расширение межрегиональных связей

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австрии Андрей Дапкюнас встретился с руководством Федеральной палаты экономики Австрии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Вене.

Федеральная палата экономики Австрии координирует деятельность и представляет интересы австрийского делового сообщества на национальном и международном уровнях. Функционирует в качестве объединения 9 региональных палат и более 100 отраслевых союзов и ассоциаций. Членами палаты являются свыше полмиллиона предприятий. С австрийской стороны во встрече участвовали вице-президент палаты Рихард Шенц и региональный директор по странам Восточной Европы и Центральной Азии Грегор Постль. Рихард Шенц на протяжении более двух десятилетий занимает должность вице-президента Федеральной палаты экономики Австрии. К сфере его ответственности относится развитие сотрудничества с государствами Восточной Европы и Центральной Азии. С 2000 года Рихард Шенц возглавляет международную торговую палату ICC-Austria.

Посол Беларуси и вице-президент федеральной палаты экономики Австрии обсудили актуальные вопросы белорусско-австрийских отношений в торгово-экономической сфере. В частности, рассмотрены ход подготовки очередного заседания Белорусско-австрийского делового совета и организация визита в Беларусь делегации австрийских деловых кругов. В ходе встречи обсуждены перспективы реализации достигнутой в ноябре 2019 года в ходе переговоров на высшем уровне договоренности о расширении деловых связей австрийских и белорусских регионов.

В 2020 году товарооборот между Беларусью и Австрией составил $155,9 млн (83,7% к уровню 2019 года). Объем белорусского экспорта в Австрию вырос на четверть и составил $26,3 млн. Оборот услуг составил $147,2 млн или 76,1% к 2019 году. По итогам 2020 года Австрия является третьим крупнейшим инвестором Республики Беларусь - объем поступления австрийских инвестиций увеличился на 47,4% и составил $645,3 млн.-0-