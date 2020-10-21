Беларусь и Австрия провели онлайн-конференцию по теме конституционного права

21 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 21 октября принял участие в белорусско-австрийской онлайн-конференции, посвященной тематике конституционного права. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Олег Кравченко отметил полезность для обеих сторон обмена национальным опытом в области конституционного строительства, а также ценность такого диалога для двусторонних отношений. В ходе мероприятия руководитель секции (заместитель министра) Федерального министерства европейских и иностранных дел Австрии, известный эксперт в области конституционного и международного права Хельмут Тихи рассказал об истории создания Основного закона в Австрии, его основных принципах и понятиях, работе по его совершенствованию, роли отдельных ветвей власти.

В центре внимания презентации белорусского докладчика заведующего кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, доктора юридических наук, профессора Григория Василевича находился сравнительный анализ белорусской и австрийских конституций с акцентом на существующие в обеих странах системы сдержек и противовесов. В качестве модератора мероприятия выступил декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский.

Конференция была организована по случаю празднования Австрией 100-летнего юбилея со дня принятия Конституции. Мероприятие прошло при поддержке посольства Австрии в Беларуси, Министерства иностранных дел Беларуси и Белорусского государственного университета с участием студентов и преподавателей вуза.-0-