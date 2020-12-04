Беларусь и Азербайджан намерены усилить взаимодействие после пандемии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По случаю завершения дипломатической миссии 4 декабря состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича с министром иностранных дел этой страны Джейхуном Байрамовым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили весь спектр вопросов белорусско-азербайджанского сотрудничества, отметили высокий уровень взаимодействия двух стран и подчеркнули важность его дальнейшего расширения после завершения глобальной пандемии", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Геннадий Ахрамович выразил признательность азербайджанской стороне за поддержку Беларуси на международной арене. Джейхун Байрамов в свою очередь поблагодарил белорусского дипломата за его работу в Азербайджане и пожелал дальнейших успехов.-0-