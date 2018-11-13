Беларусь и Азербайджан настроены на долгосрочное эффективное партнерство - Евдоченко

13 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан настроены на долгосрочное эффективное партнерство во всех сферах. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко сегодня на конференции, посвященной 25-летию белорусско-азербайджанских дипломатических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Доверительные отношения между лидерами двух стран являются хорошим фундаментом белорусско-азербайджанского сотрудничества. С 2006 года Президент Беларуси четыре раза посещал с визитом Баку, в свою очередь азербайджанский лидер четырежды побывал в Минске. Первый замминистра особо подчеркнул важность предстоящего через неделю визита в Беларусь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Андрей Евдоченко выразил мнение, что отношения между Беларусью и Азербайджаном за четверть века приобрели стратегический характер, о чем свидетельствует также хорошо развитая договорно-правовая база взаимоотношений. По его словам, две страны выступают с солидарных позиций на международной арене.

Эффективно работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, и обеими сторонами принимаются должные меры для расширения контактов в этом направлении. Как результат, за 9 месяцев этого года взаимный товарооборот возрос в три раза по сравнению с таким же периодом минувшего года. Андрей Евдоченко считает важным вкладом в это реализацию совместных проектов. Сейчас речь идет и о перспективах совместной работы на рынках третьих стран, в том числе в Турции.

Первый замминистра также коснулся белорусско-азербайджанских связей в гуманитарной, образовательной сфере. К примеру, в Беларуси обучаются около 500 азербайджанских студентов.

На конференции большое внимание уделяется развитию сотрудничества Беларуси и Азербайджана в торгово-экономической сфере, межпарламентскому взаимодействию, контактам между оборонными ведомствами, МЧС.-0-