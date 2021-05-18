Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегацию Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным, находящуюся с официальным визитом в Баку, принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

Ильхам Алиев подчеркнул: сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия и сотрудничества.

Также сегодня состоялась встреча Виктора Хренина с его азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Стороны обсудили взаимодействие между оборонными ведомствами и перспективы его развития.

После встречи был утвержден план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Азербайджана на 2021 год.-0-