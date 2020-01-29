Беларусь и Азербайджан обсудили возможность расширения взаимных поставок товаров

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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
"Стороны обменялись мнениями по ряду совместных проектов и направлений сотрудничества. Обсуждена возможность расширения взаимных поставок новых товарных групп, а также варианты развития имеющегося потенциала взаимодействия в сферах туризма и образования", - отметили в ведомстве.-0-