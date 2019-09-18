Беларусь и Азербайджан развивают взаимодействие в сфере безопасности

18 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Во время визита государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася в Азербайджан состоялись его переговоры с секретарем Совета безопасности этой страны Рамилем Усубовым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси.

Подписан план взаимодействия между аппаратами советов безопасности Беларуси и Азербайджана на 2020-2021 годы.

На встрече с главой администрации президента Рамизом Мехтиевым были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.-0-