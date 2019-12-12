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Политика
12 декабря 2019, 07:42

Беларусь и Бангладеш обсудили возможности активизации отношений на высоком и высшем уровнях

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности активизации двусторонних отношений Беларуси и Бангладеш на высоком и высшем уровнях стали основной темой во время визита в эту страну заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса и его встреч с представителями органов госуправления и деловых кругов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Индии.

В частности, состоялась встреча с министром иностранных дел Бангладеш Абдулом Моменом. Собеседники отметили хорошую традицию взаимодействия и взаимной поддержки между Беларусью и Бангладеш в международных организациях и согласились с целесообразностью их дальнейшего укрепления.

Отдельной темой обсуждения на встрече стала ситуация с сотнями тысяч мусульман-рохинджа, которым предоставила убежище Бангладеш. "Бенгальский министр детально рассказал о ситуации с беженцами и большом социальном бремени, которое взяла на себя страна в контексте массового ухода мусульман-рохинджа с территории соседней Мьянмы, - отметили в дипмиссии. - Белорусский и бенгальский дипломаты сошлись во мнении об исключительной важности скорейшего практического осуществления соглашения 2017 года между властями Мьянмы и Бангладеш о репатриации беженцев рохинджа. На встрече была отмечена возможная целесообразность использования при этом международного наблюдательного содействия для обеспечения беженцам при возвращении на родину гарантий их безопасности".

Андрей Дапкюнас и министр торговли Типу Мунши обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых во время первого заседания белорусско-бангладешской совместной комиссии, которое прошло в апреле, в том числе содействие со стороны Министерства торговли скорейшему заключению дополнительного контракта на поставку в Бангладеш автомобильной и сельскохозяйственной техники белорусского производства на $17 млн, а также перспектив дальнейшего сотрудничества в этой области.

С учетом предстоящего председательства Беларуси в ЕАЭС стороны с удовлетворением отметили важность активизации переговорного взаимодействия этого объединения с Бангладеш в контексте экономической интеграции на евразийском пространстве.

"Во время переговоров, в которых также приняли участие представители руководства "Амкодор", МАЗ и "Промагролизинг", был отмечен взаимный интерес не только к поставкам белорусской колесной и дорожно-строительной техники, но и к использованию белорусских наработок и технологий в селекционной сфере и в содействии Бангладеш в наращивании потенциала возделывания и экспорта картофеля", - проинформировали в посольстве.

Кроме того, состоялась встреча с министром науки и технологий Яфешем Османом. "Собеседники отметили важность скорейшего созыва очередного заседания двусторонней комиссии по науке и технологиям, которое должно пройти в 2020 году в Бангладеш, и включения в повестку дня заседания наиболее перспективных направлений двустороннего научно-технологического сотрудничества с особым акцентом на взаимодействие в области высоких информационных технологий и сельского хозяйства", - рассказали в дипмиссии.

Широкий круг вопросов сохранения исторического наследия и чествования памяти героев и жертв войн затрагивался на переговорах с министром по делам войны за освобождение Бангладеш Мозомелямом Хаком. Особый интерес вызвал опыт и давние традиции Беларуси в области военно-музейного дела, мемориального искусства и архитектуры. Это объясняется подготовкой к празднованию в 2020 году столетия со дня рождения создателя страны Муджибура Рахмана и в 2021 году - 50-летия обретения независимости.

"Бангладешский министр с благодарностью вспомнил неоценимую поддержку со стороны СССР в обретении страной независимости в 1971 году. Собеседники сошлись во мнении, что эти исторические связи братской поддержки сегодня являются важным фундаментом и благоприятным фактором для всестороннего развития отношений между Беларусью и Бангладеш", - подчеркнули в посольстве.

По инициативе почетного консула Беларуси в Бангладеш Анируддха Кумара Роя в деловом клубе Дакки состоялся деловой белорусско-бенгальский форум с участием представителей государственных ведомств Бангладеш, заинтересованных в развитии сотрудничества с Беларусью, руководителей частного бизнеса, средств массовой информации.

По итогам дискуссии и контактов достигнут ряд договоренностей о проработке сотрудничества с белорусскими партнерами, в частности в области спутниковой коммуникации и информационных технологий.-0-

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