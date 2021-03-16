Беларусь и Бангладеш планируют очередной раунд межмидовских консультаций

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия и Народной Республике Бангладеш по совместительству Андрей Ржеусский 16 марта в городе Дакка встретился с заместителем министра иностранных дел Бангладеш Шаббиром Ахмадом Чоудхари. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На встрече стороны обсудили широкий комплекс вопросов белорусско-бангладешского сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, образовательной, культурной сферах и провели анализ двусторонней договорно-правовой базы. Собеседники также обменялись мнениями о перспективах проведения в конце текущего - начале следующего года очередного раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Бангладеш.
Отдельное внимание было уделено теме взаимодействия двух стран в международных организациях.-0-