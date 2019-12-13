Беларусь и Бангладеш провели четвертый раунд консультаций между министерствами иностранных дел

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. Четвертый раунд консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Бангладеш состоялся в Дакке 12 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Индии.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас. Руководителем бангладешской делегации был замминистра иностранных дел Камрул Ахсан. С бангладешской стороны кроме дипломатов МИД в консультациях приняли участие представители министерств промышленности, сельского хозяйства, министерства почты, информационных и телекоммуникационных технологий, министерства местного самоуправления, развития сельских регионов и кооперативов, администрации специальных экономических зон.

Был обсужден широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Собеседники провели обзор состояния двусторонних отношений, взаимодействия в рамках международных организаций. Особое внимание было уделено проработке межгосударственных контактов на высоком и высшем уровнях. Также обсудили перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе обмен опытом в области селекции сельскохозяйственных культур, информационной и телекоммуникационной отраслях, в области высшего образования.

Бангладешская сторона обратила внимание на важность устойчивых поставок белорусских калийных удобрений в эту страну и изучения возможности потенциального наращивания их объемов.

Встреча заместителя Министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с председателем бангладешской корпорации сахарной и пищевой промышленности Министерства промышленности Бангладеш Аджитом Кумаром Полом

Заместители министров обсудили возможности вовлечения белорусских товаропроизводителей во взаимовыгодное сотрудничество с Бангладеш в отраслях экономики, имеющих критически важное значение для страны, такие как механизация сельского хозяйства, адаптация сельхозтехники под малые фермерские хозяйства и местный климат, модернизация сахарных производств, содействие в расширении экспортного потенциала картофелеводства в Бангладеш.

Собеседники сошлись в целесообразности начала практической работы совместной комиссии по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и скорейшего созыва комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Достигнута договоренность о проработке направления в Бангладеш белорусской межотраслевой делегации для предметной оценки на месте взаимно востребованных и реальных проектов по наиболее перспективным направлениям.

Во время переговоров с министром местного самоуправления, сельскохозяйственного развития и кооперативов Бангладеш Таджулом Исламом был обсужден комплекс вопросов, связанных с осуществлением масштабного контракта по поставке в Бангладеш белорусской дорожной, строительной и автомобильной техники.

Успешно реализована первая стадия проекта с общим объемом финансирования $50 млн. Продолжается проработка второй стадии с объемом финансирования $17 млн. Состоялось обсуждение вопросов, связанных с осуществлением второй стадии проекта, в котором планируют принять участие "Амкодор" и МАЗ.

На встрече делегации с председателем бангладешской корпорации сахарной и пищевой промышленности Министерства промышленности Бангладеш Аджитом Кумаром Полом были обсуждены возможности сотрудничества с корпорацией ряда крупных белорусских производителей (МТЗ, МАЗ, "Амкодор", "Промагролизинг") в поставках и обслуживании белорусской тракторной техники, навесного оборудования для уборки урожая сахарных культур.-0-

Фото посольства Беларуси в Индии